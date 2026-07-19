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В Смоленске стартовал ремонт Большой Краснофлотской улицы

Работы проводят на участке протяженностью 1,2 км.

Ремонт дороги на Большой Краснофлотской улице в Смоленске стартовал по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работы проводят на участке протяженностью 1,2 км — от пересечения с улицей Дзержинского до Мало-Краснофлотской улицы. Там планируют обновить проезжую часть и тротуары, смонтировать перильные ограждения и остановочные павильоны.

«В настоящее время подрядная организация выполняет работы по фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия», — отметили в «Смоленскавтодоре».

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.