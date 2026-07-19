Реставрацией Казанского храма в Волгограде займётся особый совет

В состав совета также вошли митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, глава Волгограда Владимир Марченко, спикер облдумы Александр Блошкин, председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе, заместители губернатора, а также руководители предприятий и профильных ведомств.