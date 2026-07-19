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Реставрацией Казанского храма в Волгограде займётся особый совет

В Волгограде сформировали попечительский совет по восстановлению Казанского храма, его председателем стал губернатор Андрей Бочаров.

Программа восстановления храма Казанской иконы Божией Матери в Ворошиловском районе Волгограда получила попечительский совет. Согласно опубликованному постановлению, возглавил его губернатор Андрей Бочаров.

В состав совета также вошли митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор, глава Волгограда Владимир Марченко, спикер облдумы Александр Блошкин, председатель Общественной палаты региона Татьяна Гензе, заместители губернатора, а также руководители предприятий и профильных ведомств.

Новый орган будет помогать в реализации программы, привлекать пожертвования, распределять средства на работы и контролировать ход реставрации.

Ранее сообщалось о признании объектом культурного наследия церкви под Волгоградом.