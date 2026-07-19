Японский эксперт рассказала, из-за чего у кошек может возникать стресс

В начале июля в СМИ появилась информация о резком росте спроса на успокоительные препараты для домашних кошек в России: по их данным, за три года продажи таких средств выросли на 120%, а за последний год — еще на 30%. В сообщениях также отмечалось, что около 15% обращений в ветеринарные клиники связаны со стрессовыми расстройствами у питомцев.