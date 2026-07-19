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Отель в Грузии заблокировал страницы россиянок после нападения мужчины

Аккаунт отеля в Грузии заблокировал страницы постоялиц из России, на которых напал мужчина из соседнего номера. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Аккаунт отеля в Грузии заблокировал страницы постоялиц из России, на которых напал мужчина из соседнего номера. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Инцидент произошел 18 июля: российскую туристку избили в отеле Грузии якобы за разговор на русском языке. По словам девушки, мужчина из соседнего номера услышал, как компания общается на русском языке, когда они были на балконе. После этого он зашел к ним в номер и ударил девушку по лицу.

Пострадавшая при нападении в отеле в грузинской Кахетии находится в тяжелом состоянии в больнице со сломанным носом. Очевидица рассказала, что сначала к ним в номер пришли представители службы безопасности отеля. Они заявили, что туристки якобы сломали систему диджея на свадьбе из-за брызг шампанского. Позже стало известно, что нападавшего мужчину задержали.

14 июля глава Министерства культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русскоязычный контент должен исчезнуть из средств массовой информации в стране. По его словам, русскоязычный контент в СМИ все еще сохраняется. Оснований для его дальнейшего существования он не видит, особенно в нынешней военно-политической обстановке.

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