Отель в Грузии заблокировал страницы россиянок после нападения мужчины

Инцидент произошел 18 июля: российскую туристку избили в отеле Грузии якобы за разговор на русском языке. По словам девушки, мужчина из соседнего номера услышал, как компания общается на русском языке, когда они были на балконе. После этого он зашел к ним в номер и ударил девушку по лицу.