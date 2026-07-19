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Умер Сергей Шолохов — автор знаменитой телепередачи «Ленин — гриб»

На 68-м году жизни умер советский и российский журналист и телеведущий Сергей Шолохов. О его смерти сообщил в социальных сетях пасынок Всеволод Москвин.

Источник: Коммерсантъ

Господин Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде. Он окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета, а затем аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, став кандидатом искусствоведения.

На Ленинградском телевидении Сергей Шолохов работал с 1987 года. Широкую известность ему принесла публицистическая программа «Пятое колесо». Один из ее выпусков, подготовленный в 1991 году совместно с музыкантом Сергеем Курехиным, вошел в историю российского телевидения как «Ленин — гриб». Построенная как псевдодокументальное расследование, передача стала одним из самых известных телевизионных феноменов постсоветского времени.

С 1991 года господин Шолохов был автором и ведущим программы «Тихий дом», посвященной кино и культуре. Также он работал заместителем председателя ГТРК «Петербург — Пятый канал», входил в жюри российских и международных кинофестивалей и продюсировал документальные фильмы.

О дате и месте прощания с Сергеем Шолоховым сообщат позднее.