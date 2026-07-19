Умер Сергей Шолохов — автор знаменитой телепередачи «Ленин — гриб»

На Ленинградском телевидении Сергей Шолохов работал с 1987 года. Широкую известность ему принесла публицистическая программа «Пятое колесо». Один из ее выпусков, подготовленный в 1991 году совместно с музыкантом Сергеем Курехиным, вошел в историю российского телевидения как «Ленин — гриб». Построенная как псевдодокументальное расследование, передача стала одним из самых известных телевизионных феноменов постсоветского времени.