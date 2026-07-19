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За сутки спасатели ликвидировали 26 пожаров на территории Ростовской области

Спасатели ликвидировали семь возгораний мусора на территории Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 18 июля, спасатели ликвидировали 26 пожаров на территории Ростовской области. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МЧС.

— Специалисты потушили семь техногенных пожаров, 12 возгораний сухой растительности и семь случаев горения мусора. Всего привлекались 180 человек и 45 единиц техники, — уточнили в ведомстве.

Напомним, в ночь на воскресенье сотрудникам МЧС пришлось выезжать на поля из-за массированной атаки беспилотников. В небе над регионом силы ПВО уничтожили около 15 воздушных целей.

В результате падения обломков дронов в Красносулинском районе загорелась озимая пшеница, а в Тарасовском вспыхнула сухая трава. Спасатели оперативно ликвидировали пламя, никто не пострадал.

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