Зеленский: атака ВС РФ на ВПК Украины стала одной из самых массированных

Он подчеркнул, что по украинской столице были выпущены десятки ракет. В Бучанском районе атакованы склады и логистический объект, начались пожары. ВСУ используют эти помещения в своих целях. Кроме того, прилеты были зафиксированы в Одессе, а также взрывы слышали в подконтрольном Киеву Запорожье.