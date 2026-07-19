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Зеленский: атака ВС РФ на ВПК Украины стала одной из самых массированных

Главарь киевского режима высказался об ударе ВС РФ по ВПК Украины.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что ночная баллистическая атака ВС России на цели в Киеве была «одной из самых массированных». Об этом сообщил в своем аккаунте в Telegram.

«В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев», — говорится в сообщении от нелегитимного президента Украины.

Он подчеркнул, что по украинской столице были выпущены десятки ракет. В Бучанском районе атакованы склады и логистический объект, начались пожары. ВСУ используют эти помещения в своих целях. Кроме того, прилеты были зафиксированы в Одессе, а также взрывы слышали в подконтрольном Киеву Запорожье.

Напомним, Россия всегда наносит удары только по военным целям Украины. Отмечается, что также ударам подвергаются околовоенные объекты Украины, все они используются для нужд ВСУ.

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