Зеленский: атака ВС РФ на ВПК Украины стала одной из самых массированных

Главарь киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что ночная баллистическая атака ВС России на цели в Киеве была «одной из самых массированных». Об этом сообщил в своем аккаунте в Telegram.
«В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев», — говорится в сообщении от нелегитимного президента Украины.
Он подчеркнул, что по украинской столице были выпущены десятки ракет. В Бучанском районе атакованы склады и логистический объект, начались пожары. ВСУ используют эти помещения в своих целях. Кроме того, прилеты были зафиксированы в Одессе, а также взрывы слышали в подконтрольном Киеву Запорожье.
Напомним, Россия всегда наносит удары только по военным целям Украины. Отмечается, что также ударам подвергаются околовоенные объекты Украины, все они используются для нужд ВСУ.