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«Гранд Сервис Экспресс» перевел поезд Москва — Адлер на ежедневное расписание

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» с середины июля увеличил периодичность курсирования поезда № 197/198 по маршруту Москва — Адлер до ежедневной, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Источник: Коммерсантъ

Поезд отправляется с Павелецкого вокзала в 00:55 и прибывает на конечную станцию на следующий день в 19:00. Обратный рейс из Адлера — в 02:50 с прибытием в Москву в 14:26. Маршрут проходит через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Туапсе.

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