«Гранд Сервис Экспресс» перевел поезд Москва — Адлер на ежедневное расписание

Поезд отправляется с Павелецкого вокзала в 00:55 и прибывает на конечную станцию на следующий день в 19:00. Обратный рейс из Адлера — в 02:50 с прибытием в Москву в 14:26. Маршрут проходит через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Туапсе.
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