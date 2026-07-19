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Серебристые облака заметили над Бором вечером 18 июля

Это самые высокие облака в земной атмосфере.

Источник: Живем в Нижнем

Борчане наблюдали серебристые облака вечером 18 июля. Фотографии появились в телеграм-канале «Твой Бор».

Июль — хорошее время для наблюдения этих необычных облаков. Они возникают в самом верхнем слое атмосферы, мезосфере, на почти стокилометровой высоте. Это самые высокие облака на Земле.

Фото: Telegram-канал «Твой Бор».

Лучшее всего искать это явление в глубокие сумерки, когда Солнце уже за горизонтом, но немного подсвечивает их снизу. При этом серебристые облака настолько тонкие, что через них видно звезды.