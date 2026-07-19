Серебристые облака заметили над Бором вечером 18 июля

Борчане наблюдали серебристые облака вечером 18 июля. Фотографии появились в телеграм-канале «Твой Бор».
Июль — хорошее время для наблюдения этих необычных облаков. Они возникают в самом верхнем слое атмосферы, мезосфере, на почти стокилометровой высоте. Это самые высокие облака на Земле.
Фото: Telegram-канал «Твой Бор».
Лучшее всего искать это явление в глубокие сумерки, когда Солнце уже за горизонтом, но немного подсвечивает их снизу. При этом серебристые облака настолько тонкие, что через них видно звезды.