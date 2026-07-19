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В одном из округов Пермского края ввели режим ЧС из-за непогоды

В Октябрьском округе Пермского края ввели режим ЧС из-за сильных ливней.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 19 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Октябрьском округе в Пермском крае из-за обильных осадков, подтоплены три населенных пункта, сообщил глава муниципалитета Георгий Поезжаев.

«На всей территории муниципалитета был введен режим чрезвычайной ситуации… В связи с обильными осадками произошло частичное подтопление населенных пунктов Верх-Ирень, Атнягузи, Мостовая», — написал глава на странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что для жителей, пострадавших от дождевого паводка, открыты два пункта временного размещения в Октябрьском и Сарсинском домах культуры.

По словам Поезжаева, также сильный поток воды идет вниз по течению в населенные пункты Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай и Биктулка.

В округе работают сотрудники МЧС, состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее региональное ГУМЧС РФ сообщило, что в выходные в Пермском крае ожидается сильный ливень.

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