В одном из округов Пермского края ввели режим ЧС из-за непогоды

ПЕРМЬ, 19 июл — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Октябрьском округе в Пермском крае из-за обильных осадков, подтоплены три населенных пункта, сообщил глава муниципалитета Георгий Поезжаев.
«На всей территории муниципалитета был введен режим чрезвычайной ситуации… В связи с обильными осадками произошло частичное подтопление населенных пунктов Верх-Ирень, Атнягузи, Мостовая», — написал глава на странице в соцсети «ВКонтакте».
Он отметил, что для жителей, пострадавших от дождевого паводка, открыты два пункта временного размещения в Октябрьском и Сарсинском домах культуры.
По словам Поезжаева, также сильный поток воды идет вниз по течению в населенные пункты Енапаево, Усть-Арий, Колтаево, Ишимово, Самарово, Уразметьево, Бикбай и Биктулка.
В округе работают сотрудники МЧС, состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ранее региональное ГУМЧС РФ сообщило, что в выходные в Пермском крае ожидается сильный ливень.