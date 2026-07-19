В Рязанской области запустили новый онлайн-сервис

Новый сервис для записи на личный прием в органы прокуратуры и направления обращений в электронном виде заработал в приложении «Открытый регион 62» в Рязанской области. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи региона.
Сервис интегрирован с чат-ботом прокуратуры области в национальном мессенджере «Макс». Пользователи могут записаться на прием, выбрав удобные дату и время. Заявки обрабатывают в течение суток. При этом запись доступна на две недели вперед.
Отметим, что приложение «Открытый регион 62» позволяет сообщать о проблемах более чем в 28 сферах, включая жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, благоустройство и другие. Кроме того, пользователи могут, например, получить информацию об управляющей организации, повлиять на ее рейтинг, узнать о мерах социальной поддержки.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.