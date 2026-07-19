В Рязанской области запустили новый онлайн-сервис

Отметим, что приложение «Открытый регион 62» позволяет сообщать о проблемах более чем в 28 сферах, включая жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, благоустройство и другие. Кроме того, пользователи могут, например, получить информацию об управляющей организации, повлиять на ее рейтинг, узнать о мерах социальной поддержки.