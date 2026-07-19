Производство как искусство. Учёный Хаустов рассказал о поэзии сварки взрывом

«Например, с помощью датчиков или иных инструментов надо “заглянуть” внутрь взрыва, проанализировать сложнейшие процессы, которые происходят с соударяющимися поверхностями, — говорит Святослав Хаустов. — В нашем случае наука имеет чётко выраженный прикладной характер: каждое наше исследование, каждый удачный опыт — это вклад в развитие оте­чественной промышленности. Немало наших идей было внедрено в производство, чем мы гордимся. Но соревноваться приходится самим с собой. Так, в Америке наши коллеги-учёные пошли по пути коммерциализации, занимаясь только тем, что приносит сиюминутную прибыль. Китайцы также нам не конкуренты в силу того, что во многом отстают и “переоткрывают” давно открытое. Мы, разумеется, отслеживаем все мировые тенденции по своей теме, но могу точно сказать, что самые передовые учёные работают именно в России».