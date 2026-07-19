Производство как искусство. Учёный Хаустов рассказал о поэзии сварки взрывом

В эти дни тысячи волгоградских юношей и девушек делают, возможно, самый ответственный в жизни выбор — окончательно определяются с вузом и будущей специальностью. Не секрет, что в приоритете сейчас инженерно-технические направления, но не все молодые люди до конца понимают: какой может быть дальнейшая работа в этой сфере, чем конкретно придётся заниматься и какие проекты разрабатывать.
Волгоградский учёный-практик Святослав Хаустов отвечает на эти вопросы так: проекты молодёжь ждут захватывающе интересные, причём техническое производство может стать искусством. Подтверждение — его личный путь в науке и на производстве.
Взрыв как прорыв в сознании.
Сварка взрывом — приходилось вам о таком слышать? Неподъёмные металлические плиты с тонкой воздушной прослойкой между ними, тщательно рассчитанный заряд взрывчатки, доля секунды — и два разных по своим свойствам материала соединяются в неделимое целое. Да, такое возможно! Кандидата технических наук, преподавателя кафедры оборудования и технологии сварочного производства ВолгГТУ Святослава Хаустова этот ювелирно точный процесс завораживает уже свыше 20 лет.
«Это своего рода искусство, — говорит он. — Никогда не думал, что это так интересно!».
Вообще-то в своё время Святослав Викторович планировал стать адвокатом. Параллельно увлекался радиотехникой. В итоге выбор после школы пал на политех.
Поступить на престижный факультет информатики и вычислительной техники не удалось, и Святослав стал студентом факультета технологии конструкционных материалов. В процессе учебы узнал, что технологии конструкционных материалов обладают неограниченными возможностями и востребованы в самых разных областях производства, включая оборонную промышленность.
Ближе к третьему курсу, когда начал детально изучать сварку взрывом, увлёкся процессом всерьёз и надолго.
«Это действительно прорыв в технологиях и возможность безграничного развития, выстроенного на точных расчётах, — рассказывает Святослав Хаустов. — С помощью направленного взрыва можно накрепко соединить друг с другом абсолютно разные материалы: разогнанные силой взрыва пластины соударяются друг с другом, образуя связь на уровне атомов. Зная физические свойства материалов и рассчитав необходимую мощность взрыва, можно производить чрезвычайно прочные биметаллические конструкции почти неограниченных размеров: резервуары, плиты, которые невозможно изготовить обычным образом. Незаменима сварка взрывом в тяжёлом машиностроении, космической промышленности».
В годы учёбы Святослава на бакалавриате зам. заведующего кафедрой сварки, член-корреспондент РАН Сергей Викторович Кузьмин предложил ему взяться за нестандартную тему — моделирование тепловых процессов в условиях сварки взрывом, а заведующий кафедрой, академик РАН В. И. Лысак поддержал этот выбор.
«Ездил на полигоны в любую погоду, — вспоминает Святослав Хаустов. — Практика и, самое главное, общение с профессионалами высшей пробы показали мне, что я не ошибся в выборе. Исследование и наука — это действительно захватывающе интересное дело. Работа над выбранной темой продолжилась и во время обучения в магистратуре и аспирантуре, а потом легла в основу будущей диссертации».
Новые вызовы.
Сложнейшая тема сварки взрывом прочно связала две мощные научные школы — волгоградскую и новосибирскую.
«Наш первый заведующий кафедрой Владимир Семёнович Седых ранее работал в Новосибирском Академгородке, где в составе коллектива открыл собственно сам процесс сварки взрывом, став родоначальником нового научного направления, и, когда его перевели в Волгоград, продолжил изучение сварки взрывом в нашем политехническом институте, создав волгоградскую научную школу, — говорит учёный. — Этой же теме посвятил немало исследований нынешний зав кафедрой академик РАН В. И. Лысак. Так что мы являемся продолжателями лучших научных традиций, и я убеждён, что нам повезло с такими научными руководителями».
То, что раньше казалось неосуществимым, становится реальностью. При этом всё время появляются новые факты, требующие тщательного изучения и анализа.
«Например, с помощью датчиков или иных инструментов надо “заглянуть” внутрь взрыва, проанализировать сложнейшие процессы, которые происходят с соударяющимися поверхностями, — говорит Святослав Хаустов. — В нашем случае наука имеет чётко выраженный прикладной характер: каждое наше исследование, каждый удачный опыт — это вклад в развитие отечественной промышленности. Немало наших идей было внедрено в производство, чем мы гордимся. Но соревноваться приходится самим с собой. Так, в Америке наши коллеги-учёные пошли по пути коммерциализации, занимаясь только тем, что приносит сиюминутную прибыль. Китайцы также нам не конкуренты в силу того, что во многом отстают и “переоткрывают” давно открытое. Мы, разумеется, отслеживаем все мировые тенденции по своей теме, но могу точно сказать, что самые передовые учёные работают именно в России».
Сейчас, по словам Святослава Хаустова, на факультет приходит мыслящая и грамотная молодёжь, понимающая, что процесс сварки востребован в самых разных отраслях. Ещё до окончания вуза старшекурсников факультета охотно приглашают на работу производственники.
«Многие из наших студентов впоследствии стали главными инженерами на ведущих предприятиях страны, — отмечает Святослав Хаустов. — Мы очень этому рады. Работаем открыто, тайн из своих наработок не делаем, ведь все они — на общее благо».