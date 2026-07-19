В США самолет развернули из-за нехватки топлива

Пассажирский самолет авиакомпании American Airlines изменил маршрут в небе над США из-за нехватки топлива, сообщает портал Simple Flying. Инцидент произошел 16 июля на рейсе из Далласа в Нью-Йорк: за 30 минут до посадки борт развернулся и сел в Филадельфии для дозаправки. Пассажирам пришлось провести пять часов в терминале из-за пересменки экипажа, итоговая задержка составила 5,5 часа.
Пассажирам обещали, что задержка будет недолгой и вскоре лайнер отправится в путь. Однако из-за смены экипажа ожидание затянулось на пять часов.
В итоге воздушное судно отстало от графика на пять с половиной часов и успешно приземлилось в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. American Airlines принесла пассажирам официальные извинения.
Причины нехватки топлива на борту не раскрываются. Обычно пилоты рассчитывают запас топлива с учетом запасных аэродромов и возможных задержек, однако в данном случае экипаж принял решение о незапланированной посадке.
В American Airlines не уточнили, была ли техническая ошибка или внешние факторы повлияли на расчеты. Инцидент уже привлек внимание Федерального управления гражданской авиации США (FAA), которое может провести проверку.
В мае 2026 года другой рейс American Airlines из Майами в Лос-Анджелес также совершил экстренную посадку из-за проблем с топливом, тогда пассажиры ждали 4 часа. Кроме того, в прошлом году FAA уже штрафовала авиакомпанию за несоблюдение норм расхода топлива на рейсах дальнего следования.
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