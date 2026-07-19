В США самолет развернули из-за нехватки топлива

В мае 2026 года другой рейс American Airlines из Майами в Лос-Анджелес также совершил экстренную посадку из-за проблем с топливом, тогда пассажиры ждали 4 часа. Кроме того, в прошлом году FAA уже штрафовала авиакомпанию за несоблюдение норм расхода топлива на рейсах дальнего следования.