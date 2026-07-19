«Очаг возгорания находился в одной из палат». В Гродно на пожаре в больнице спасли 11 человек, а еще 254 эвакуировали

Спасатели рассказали, что ночью поступило сообщение о задымлении в больнице по улице Обухова. Оказалось, что очаг возгорания находился в одной из палат на 5-м этаже 6-этажного здания. Персонал больницы отреагировал на запах гари и совместно с милиционерами спас из горевшей палаты 5 человек. Они не пострадали.