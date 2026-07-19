«Очаг возгорания находился в одной из палат». В Гродно на пожаре в больнице спасли 11 человек, а еще 254 эвакуировали

В Гродно произошел пожар в больнице: 11 человек спасены, еще 254, 10 из которых дети, эвакуированы, сообщили в МЧС Беларуси.
Спасатели рассказали, что ночью поступило сообщение о задымлении в больнице по улице Обухова. Оказалось, что очаг возгорания находился в одной из палат на 5-м этаже 6-этажного здания. Персонал больницы отреагировал на запах гари и совместно с милиционерами спас из горевшей палаты 5 человек. Они не пострадали.
Очаг возгорания находился в одной из палат на 5 этаже. Фото: кадр видео МЧС.
«С использование специальных масок для защиты органов дыхания из опасной зоны работники МЧС спасли еще 6 человек, которые были госпитализированы», — говорится в сообщении. Уточняется, что из больницы спасатели эвакуировали 254 человека, 10 из которых дети. Из них никто не пострадал. Пожар ликвидировали. На месте происшествия работали 15 единиц техники.
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