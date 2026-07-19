В России на 25% выросла аварийность с велосипедистами

Одновременно с этим, по данным ГИБДД, за прошедшее полугодие на 32,4% выросло число аварий с участием средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, моноколес и пр.); на 13,6% — с участием тракторов и других самоходных машин, на 9% — с участием автобусов.