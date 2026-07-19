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Музей в Угличе получил современное оборудование

Речь идет о новых витринах, подиумах и стендах.

Новое оборудование поступило в Угличский государственный историко-архитектурный и художественный музей по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве культуры и туризма Ярославской области.

Учреждение получило современные витрины, подиумы и стенды. Как рассказала министр культуры и туризма региона Светлана Костышина, экспозиционно-выставочное оборудование приобретено для повышения уровня привлекательности нового объекта показа — Дома купцов Жареновых, где располагается виртуальный филиал Русского музея.

«Серьезная господдержка по нацпроекту “Семья” помогает нам в модернизации учреждений культуры по всей области, чтобы в каждом округе были современные, технологичные и востребованные пространства для образования и творчества. Только в прошлом году Угличский музей посетили почти 550 тысяч человек, и это число ежегодно растет. С новым оборудованием экскурсии станут зрелищнее, а история — ближе», — отметил губернатор Михаил Евраев.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.