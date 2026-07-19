Музей в Угличе получил современное оборудование

«Серьезная господдержка по нацпроекту “Семья” помогает нам в модернизации учреждений культуры по всей области, чтобы в каждом округе были современные, технологичные и востребованные пространства для образования и творчества. Только в прошлом году Угличский музей посетили почти 550 тысяч человек, и это число ежегодно растет. С новым оборудованием экскурсии станут зрелищнее, а история — ближе», — отметил губернатор Михаил Евраев.