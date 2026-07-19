Краевед напомнил историю каменной мостовой в центре Волгограда

— Многие полагают, что это — фрагмент дороги, сохранившийся от времён старого Царицына. Однако на самом деле это не совсем так, — рассказывает волгоградский краевед Роман Шкода. — В Царицыне не мостили улицы столь ровно, надо признать, что качество мощения в те годы было не таким высоким. Во-вторых, в те времена здесь не было проезжей улицы, вся нечётная сторона проспекта на участке от ул. Комсомольской до пл. Ленина была создана заново на месте плотной городской застройки, снесённой после Сталинградской битвы. В довоенном Сталинграде проезд проходил в виде ул. Республиканской лишь по линии четной стороны проспекта.