Сотрудники МЧС ликвидировали последствия непогоды в регионах

Грозовой фронт с порывами ветра до 18 м/с прошел по ряду регионов.
Подразделения МЧС 13 раз выезжали для распиловки и уборки поваленных деревьев в Гродненской области.
«В областном центре поваленным деревом поврежден забор школы, а в Слонимском районе упавшее дерево повредило легковой автомобиль», — рассказали в МЧС.
В Брестской области зафиксировано четыре случая падения деревьев на проезжую часть (два случая в Барановичском районе, по одному — в Ганцевичском и Каменецком). Спасатели оказывали помощь в распиловке и уборке поваленных деревьев.
В Витебске сотрудники спасательной службы выезжали один раз для распиловки и уборки аварийного дерева.
По оперативной информации ведомства, пострадавших в результате стихии нет.
Ранее из-за неблагоприятных погодных условий синоптики объявляли на субботу, 18 июля, оранжевый уровень опасности.