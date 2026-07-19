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Сотрудники МЧС ликвидировали последствия непогоды в регионах

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Спасатели ликвидировали последствия непогоды, об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Sputnik.by

Грозовой фронт с порывами ветра до 18 м/с прошел по ряду регионов.

Подразделения МЧС 13 раз выезжали для распиловки и уборки поваленных деревьев в Гродненской области.

«В областном центре поваленным деревом поврежден забор школы, а в Слонимском районе упавшее дерево повредило легковой автомобиль», — рассказали в МЧС.

В Брестской области зафиксировано четыре случая падения деревьев на проезжую часть (два случая в Барановичском районе, по одному — в Ганцевичском и Каменецком). Спасатели оказывали помощь в распиловке и уборке поваленных деревьев.

В Витебске сотрудники спасательной службы выезжали один раз для распиловки и уборки аварийного дерева.

По оперативной информации ведомства, пострадавших в результате стихии нет.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий синоптики объявляли на субботу, 18 июля, оранжевый уровень опасности.

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