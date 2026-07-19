Три человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл — РИА Новости. Три человека погибли и трое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе в Неклиновском районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.
Авария произошла в ночь на воскресенье на 102-м километре автодороги «Новороссия».
По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser Prado не выбрал безопасную скорость движения, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Priora. Оба автомобиля съехали в кювет.
«В результате ДТП водитель Lada 1980 года рождения и пассажир Toyota 1997 года рождения погибли на месте ДТП. Водитель и три пассажира автомобиля Toyota… получили телесные повреждения, пассажир 1975 года рождения скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи.