Три человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

«В результате ДТП водитель Lada 1980 года рождения и пассажир Toyota 1997 года рождения погибли на месте ДТП. Водитель и три пассажира автомобиля Toyota… получили телесные повреждения, пассажир 1975 года рождения скончался в карете скорой помощи», — говорится в сообщении.