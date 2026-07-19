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В городе Донском Тульской области открыли новый аптечный пункт

Еще одно такое учреждение введут в эксплуатацию в деревне Ясная Поляна.

Новый аптечный пункт открыли на территории больницы № 1 в городе Донском в Тульской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Аптеку открыли по просьбе местных жителей и пациентов больницы. Ее появление позволит сделать покупку необходимых лекарств удобнее и быстрее. Также в 2026 году планируется открытие первого аптечного пункта в деревне Ясная Поляна в Щекинском районе. Это позволит улучшить доступ местных жителей к лекарствам.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.