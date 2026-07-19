В Ростовской области при столкновении двух машин погибли три человека

46-летний водитель Lada Priora и 29-летний пассажир Toyota Land Cruiser Prado погибли на месте ДТП. 51-летний пассажир Toyota Land Cruiser Prado скончался чуть позже в карете скорой помощи. Водитель и еще трое пассажиров Toyota Land Cruiser Prado в возрасте от 30 до 51 года получили травмы.