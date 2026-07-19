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В Ростовской области при столкновении двух машин погибли три человека

В Неклиновском районе сегодня около 01:45 столкнулись два автомобиля, три человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

В Неклиновском районе сегодня около 01:45 столкнулись два автомобиля, три человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ростовской области.

По предварительным данным, 50-летний водитель Toyota Land Cruiser Prado на большой скорости выехал на встречную полосу, где это запрещено временной разметкой из-за проведения дорожных работ. Автомобиль столкнулся с движущейся во встречном направлении Lada Priora. Оба автомобиля съехали в кювет.

46-летний водитель Lada Priora и 29-летний пассажир Toyota Land Cruiser Prado погибли на месте ДТП. 51-летний пассажир Toyota Land Cruiser Prado скончался чуть позже в карете скорой помощи. Водитель и еще трое пассажиров Toyota Land Cruiser Prado в возрасте от 30 до 51 года получили травмы.