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В Волгограде водитель иномарки спровоцировал ДТП с ребенком в автобусе

Трехлетняя девочка пострадала в салоне автобуса из-за невнимательного водителя.

Источник: Комсомольская правда

В Ворошиловском районе Волгограда из-за невнимательного водителя пострадал ребенок. Авария произошла утром 18 июля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональную полицию.

По предварительным данным, 45-летний водитель за рулем «Киа Маджентис» ехал по улице Череповецкой. Напротив дома № 1 он решил повернуть направо. Мужчина не уступил дорогу автобусу «Волгабас», который двигался в попутном направлении. Водителю автобуса пришлось резко затормозить, чтобы избежать столкновения. В этот момент в салоне упала трехлетняя девочка. Ребенка доставили в больницу.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.