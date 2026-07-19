В Волгограде водитель иномарки спровоцировал ДТП с ребенком в автобусе

По предварительным данным, 45-летний водитель за рулем «Киа Маджентис» ехал по улице Череповецкой. Напротив дома № 1 он решил повернуть направо. Мужчина не уступил дорогу автобусу «Волгабас», который двигался в попутном направлении. Водителю автобуса пришлось резко затормозить, чтобы избежать столкновения. В этот момент в салоне упала трехлетняя девочка. Ребенка доставили в больницу.