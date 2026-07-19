В Охотском округе Хабаровского края паводок отрезал посёлки и размыл дороги

В Охотском округе Хабаровского края сохраняется режим повышенной готовности из-за серьёзной паводковой обстановки. Причиной стал стремительный подъём уровня воды в реках после прошедшего циклона. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в администрации Охотского округа, паводок привёл к переливам и подтоплению участков автомобильных дорог, из-за чего временно нарушено транспортное сообщение между населёнными пунктами. Некоторые посёлки оказались отрезаны от Охотска. Из-за подмыва и разрушения моста на 17-м километре автодороги, ведущей на разрез Мареканский, под угрозой срыва может оказаться подготовка к отопительному периоду — проезд грузового транспорта сейчас невозможен. Все экстренные службы находятся в готовности, специалисты ведут постоянный мониторинг и лично выезжают на места.
Для пассажиров авиарейсов организована бесплатная доставка до посёлка Булгин на плашкоуте. Прилетающих из Хабаровска встречает представитель администрации, гражданам без жилья готовы предоставить временное размещение. На трассе Охотск — Аэропорт размыло дорожное полотно с 10-го по 13-й километр, движение прекращено. В селе Арка подтоплено 11 придомовых территорий, в Вострецово — переливы и подтопления внутрипоселковых дорог, в Новом Устье — пять придомовых территорий. Вблизи посёлка Морской наблюдаются переливы на дороге длиной 50 метров и глубиной около полуметра. В Резиденции подтоплены три придомовые территории. Жителей просят не рисковать без необходимости и звонить в экстренные службы по номеру 112.
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