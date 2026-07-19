В Охотском округе Хабаровского края паводок отрезал посёлки и размыл дороги

Для пассажиров авиарейсов организована бесплатная доставка до посёлка Булгин на плашкоуте. Прилетающих из Хабаровска встречает представитель администрации, гражданам без жилья готовы предоставить временное размещение. На трассе Охотск — Аэропорт размыло дорожное полотно с 10-го по 13-й километр, движение прекращено. В селе Арка подтоплено 11 придомовых территорий, в Вострецово — переливы и подтопления внутрипоселковых дорог, в Новом Устье — пять придомовых территорий. Вблизи посёлка Морской наблюдаются переливы на дороге длиной 50 метров и глубиной около полуметра. В Резиденции подтоплены три придомовые территории. Жителей просят не рисковать без необходимости и звонить в экстренные службы по номеру 112.