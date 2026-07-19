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Нижегородские отели будут заселять гостей через мессенджер MAX

Нововведение уже работает в половине отелей страны.

Источник: Живем в Нижнем

В России запускается новый сервис для путешественников — заселение в гостиницы через цифровой ID в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

Для заселения достаточно показать сотруднику отеля QR-код из приложения — и паспортные данные автоматически подгрузятся из государственных систем. Это исключает ошибки при ручном вводе и экономит время. При этом у гостя всегда остается выбор: пользоваться цифровым ID или предъявить бумажный паспорт.

Чтобы заселиться через MAX, нужно открыть вкладку «Цифровой ID», выбрать «Паспорт», нажать «Предъявить» и показать QR-код сотруднику отеля. Тот отсканирует его с помощью «Госкана» на «Госуслугах». Если путешествуете с детьми, можно загрузить в профиль свидетельство о рождении.

Чтобы создать цифровой ID, нужно зайти в раздел «Цифровой ID» в MAX, нажать «Создать QR», добавить документы через «Госуслуги» и придумать пин-код для входа.

К 1 сентября отели с номерным фондом более 50 мест обязаны обеспечить такую возможность. Уже около половины отелей и гостиниц страны получили техническую возможность для приема гостей через цифровой ID.