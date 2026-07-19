Нижегородские отели будут заселять гостей через мессенджер MAX

Для заселения достаточно показать сотруднику отеля QR-код из приложения — и паспортные данные автоматически подгрузятся из государственных систем. Это исключает ошибки при ручном вводе и экономит время. При этом у гостя всегда остается выбор: пользоваться цифровым ID или предъявить бумажный паспорт.