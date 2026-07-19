Бодряк, Стрекотушка, Мечтатель, Страж и ещё 8 будильников помогут познакомиться с Гвардейском

«Давным-давно, когда город Тапиау только отмечал своё двухсотлетие, на старинной ратуше появились удивительные часы, — рассказала Юлия старинную легенду. — Никто не знал, откуда они взялись, но говорили, что их создал сам Мастер Времени. В часах жила древняя магия. Каждое утро, когда первые лучи солнца касались циферблата, из механизма выходили маленькие человечки-будильники — времяшки. Они были созданы из чистого времени и бронзы, обладали волшебным даром управлять ходом часов и оберегать покой города. Когда в XXI веке часы реставрировали, малыши не исчезли, просто стали невидимыми для обычных глаз, продолжая свою службу в тени механизма. Только те, кто верит в чудеса, могут иногда заметить их крошечные тени, мелькающие между шестерёнок. Будильники следят за тем, чтобы время текло ровно, а город процветал под защитой древних часовых традиций».