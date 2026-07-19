На улице Гагарина в Ижевске отремонтировали участок дороги

«Объект небольшой — 360 метров, но для жителей он важен. Сейчас на нем обустроили прочное основание, уложили два слоя асфальта, установили бордюры, организовали водоотведение, парковку, а главное — построили тротуары, по которым теперь безопасно ходить с колясками. В этом году в Ижевске по нацпроекту ремонтируем пять объектов. И по каждому внимательно прорабатываем запросы людей. Мы стремимся к тому, чтобы комфортная, безопасная среда стала нормой для каждого микрорайона», — рассказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Олег Гарин.