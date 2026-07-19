На улице Гагарина в Ижевске отремонтировали участок дороги

Ремонт участка дороги провели на улице Гагарина в Ижевске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики.
«Объект небольшой — 360 метров, но для жителей он важен. Сейчас на нем обустроили прочное основание, уложили два слоя асфальта, установили бордюры, организовали водоотведение, парковку, а главное — построили тротуары, по которым теперь безопасно ходить с колясками. В этом году в Ижевске по нацпроекту ремонтируем пять объектов. И по каждому внимательно прорабатываем запросы людей. Мы стремимся к тому, чтобы комфортная, безопасная среда стала нормой для каждого микрорайона», — рассказал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Олег Гарин.
Дорога ведет к детскому саду № 105, ветеринарной клинике и отделению Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту. Этот маршрут также позволяет добраться до Аллеи Героев — мемориала в честь бойцов специальной военной операции, расположенного у сквера имени Алексея Титова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.