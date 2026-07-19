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Петербургский «Зенит» в 10‑й раз завоевал Суперкубок России по футболу

Матч состоялся на нижегородском стадионе «Совкомбанк Арена».

Источник: Нижегородская правда

Более 42 тысяч зрителей на нижегородском стадионе «Совкомбанк Арена» стали свидетелями победы «Зенита» из Санкт-Петербурга в Суперкубке России по футболу.

Как и ожидалось, поединок получился огненным по накалу. Московский «Спартак» выигрывал после первого тайма благодаря голу Кристфера Мартинса. Счёт 1:0 продержалася вполоть до 90-й минуты, но в компенсированное время после видеопросмотра арбитр назначил пенальти в пользу «Зениту», который позволил действующим чемпионам страны отыграться. Александр Соболев с «точки» не промахнулся — 1:1.

Согласно регламенту, судьба матча решалась в серии пенальти, где точнее оказались футболисты «Зенита» — 4:2. Решающий мяч забил всё тот же Соболев.

Таким образом, «Зенит» уже в 10-й раз стал обладаетлем Суперкубка страны. В то время как «Спартак» только однажды брал этот трофей в 2017 году.