Петербургский «Зенит» в 10‑й раз завоевал Суперкубок России по футболу

Как и ожидалось, поединок получился огненным по накалу. Московский «Спартак» выигрывал после первого тайма благодаря голу Кристфера Мартинса. Счёт 1:0 продержалася вполоть до 90-й минуты, но в компенсированное время после видеопросмотра арбитр назначил пенальти в пользу «Зениту», который позволил действующим чемпионам страны отыграться. Александр Соболев с «точки» не промахнулся — 1:1.