Мэр Братска опроверг информацию о закрытии 32 автобусных маршрутов

Причина изменений — подход к концу срока действия свидетельств, выданных перевозчикам. Документы были оформлены ещё в 2016 году и продлены в 2021 м на прежних условиях. Если оставить всё как есть, власти будут вынуждены снова продлить их на пять лет — и тогда у администрации не останется рычагов влияния на качество услуг: невозможно будет требовать корректировки расписания, внедрения безналичной оплаты или обеспечения доступности транспорта для маломобильных граждан. При этом жалобы от жителей поступают регулярно — люди недовольны вечерними рейсами и состоянием автобусов.