Мэр Братска опроверг информацию о закрытии 32 автобусных маршрутов

В соцсетях набирает обороты тревожная новость: якобы в Братске планируют закрыть 32 автобусных маршрута. В администрации города подчёркивают — информация не соответствует действительности.
— Речь идёт не о прекращении перевозок, а о корректировке планового документа — это юридический механизм, который позволит выстроить более удобную для горожан транспортную систему, — объяснил мэр Братска Алексей Дубровин.
Причина изменений — подход к концу срока действия свидетельств, выданных перевозчикам. Документы были оформлены ещё в 2016 году и продлены в 2021 м на прежних условиях. Если оставить всё как есть, власти будут вынуждены снова продлить их на пять лет — и тогда у администрации не останется рычагов влияния на качество услуг: невозможно будет требовать корректировки расписания, внедрения безналичной оплаты или обеспечения доступности транспорта для маломобильных граждан. При этом жалобы от жителей поступают регулярно — люди недовольны вечерними рейсами и состоянием автобусов.
Благодаря внесённым в план изменениям свидетельства продлят не на пять лет, а до 2029 года. Этот срок нужен, чтобы провести комплексную работу: проанализировать пассажиропоток, выявить дублирующиеся маршруты, изучить потребности разных районов, а также оценить кадровые и бюджетные возможности. По итогам этой работы в Братске сформируют сбалансированную маршрутную сеть — такую, которая будет отвечать реальным запросам жителей.