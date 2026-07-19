Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Геленджике пройдет форум для молодых предпринимателей «Бизнес-код»

В числе его ключевых тем — повышение производительности через ИИ и влияние цифровых платформ на экономику.

Третий ежегодный форум для молодых предпринимателей «Бизнес-код 3.0» пройдет 30 августа в Геленджике Краснодарского края. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации города-курорта.

Участники форума обсудят повышение производительности бизнеса через искусственный интеллект, демографические изменения, новые модели потребления и влияние цифровых платформ на экономику. Также они смогут обменяться деловыми контактами и задать вопросы экспертам. Мероприятие состоится в «Геленджик Арене», узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», в свою очередь, нацелен на развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержку предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.