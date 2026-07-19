В Геленджике пройдет форум для молодых предпринимателей «Бизнес-код»

Третий ежегодный форум для молодых предпринимателей «Бизнес-код 3.0» пройдет 30 августа в Геленджике Краснодарского края. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроектов «Молодёжь и дети» и «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации города-курорта.
Участники форума обсудят повышение производительности бизнеса через искусственный интеллект, демографические изменения, новые модели потребления и влияние цифровых платформ на экономику. Также они смогут обменяться деловыми контактами и задать вопросы экспертам. Мероприятие состоится в «Геленджик Арене», узнать подробности и зарегистрироваться можно по ссылке.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», в свою очередь, нацелен на развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержку предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.