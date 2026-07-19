В Геленджике пройдет форум для молодых предпринимателей «Бизнес-код»

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», в свою очередь, нацелен на развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержку предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.