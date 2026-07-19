Волгоградских школьников ждут новые правила всероссийской олимпиады

Всероссийская олимпиада школьников с 1 сентября будет проходить по обновлённым правилам, и часть изменений заметно ужесточит условия для участников. Минпросвещения Российской Федерации опубликовали соотвествующий приказ для общественного обсуждения.
Так, серьёзнее станут последствия за нарушения: школьника, удалённого с олимпиады, могут лишить права участвовать в состязаниях по любому предмету до конца текущего года. Запрет на пронос телефонов и другой электронно-вычислительной техники планируется распространить на все этапы, включая школьный и муниципальный.
Кроме того, победители и призёры прошлого сезона могут потерять автоматический проход на муниципальный, региональный и заключительный этапы. Им, как и всем остальным, придётся начинать олимпиадный путь со школьного тура.
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