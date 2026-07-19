Волгоградских школьников ждут новые правила всероссийской олимпиады

Так, серьёзнее станут последствия за нарушения: школьника, удалённого с олимпиады, могут лишить права участвовать в состязаниях по любому предмету до конца текущего года. Запрет на пронос телефонов и другой электронно-вычислительной техники планируется распространить на все этапы, включая школьный и муниципальный.