ТРК «СпешиLove» полностью открыли для посетителей после подтопления

— Наши технические службы сделали все возможное, чтобы вы могли провести предстоящие выходные с комфортом, — говорится в сообщении комплекса в соцсетях. — Большинство магазинов и бутиков уже возобновили работу в привычном режиме. Посетители могут снова пройтись по галерее, сделать покупки и насладиться привычной атмосферой уюта.