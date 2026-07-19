В Ростове задержаны подозреваемые в стрельбе у ресторана

В центре Ростова в одном из ресторанов произошла ссора между двумя посетителями. Они вышли на улицу, там словесная перепалка переросла в драку с применением травматического оружия. Один из дебоширов скрылся с места происшествия на автомобиле, но был задержан сотрудниками полиции. Оба участника конфликта являются жителями Ростовской области.