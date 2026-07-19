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В Ростове задержаны подозреваемые в стрельбе у ресторана

Полицейские в Ростове задержали двух 32-летних мужчин, начавших стрельбу из травматического оружия после конфликта в ресторане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Источник: Коммерсантъ

Полицейские в Ростове задержали двух 32-летних мужчин, начавших стрельбу из травматического оружия после конфликта в ресторане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В центре Ростова в одном из ресторанов произошла ссора между двумя посетителями. Они вышли на улицу, там словесная перепалка переросла в драку с применением травматического оружия. Один из дебоширов скрылся с места происшествия на автомобиле, но был задержан сотрудниками полиции. Оба участника конфликта являются жителями Ростовской области.

На месте происшествия полицейские изъяли травматический пистолет. Сейчас они опрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения.