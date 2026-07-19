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Ученые Петербурга создают тесты для поиска паразитов в воде

Специалисты из Петербурга и Крыма разрабатывают генетические системы для включения представителей паразитов в водоемы. Завершить работу над проектом планируют к 2027 году.

Источник: Piter.tv

Ученые из Санкт Петербурга и Севастополя работают над созданием ПЦР тест систем, которые помогут выявлять возбудителей паразитарных заболеваний в воде.

Проект реализуют специалисты факультета биологии РГПУ имени А. И. Герцена совместно с сотрудниками Института биологии южных морей РАН. Исследователи занимаются разработкой методов обнаружения возбудителей шистосоматоза и церкариального дерматита.

На текущем этапе специалисты создали специфические праймеры для ПЦР диагностики. Эти инструменты позволяют в режиме реального времени находить в образцах воды ДНК паразитов. Главная задача проекта заключается в создании эффективной системы контроля за состоянием водоемов. Новый инструмент должен помочь быстрее и точнее определять наличие опасных возбудителей.

Работы проходят на базе Герценовского университета, который предоставляет лабораторные возможности и экспертизу в области генетических исследований. Завершить разработку планируют в 2027 году.

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