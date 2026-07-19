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Эксперты объяснили, законна ли наценка при оплате картой

Специалист объяснил, законно ли увеличивать стоимость товаров и услуг при оплате банковской картой.

Многие магазины и турфирмы пытаются компенсировать свои издержки на эквайринг за счет клиента. Для этого они увеличивают стоимость товаров и услуг при оплате банковской картой.

Специалист объяснил «Вестнику Сургутского района», законно ли это.

«Согласно пункту 4 статьи 16.1 Закона “О защите прав потребителей” продавцу или исполнителю услуг строго запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар или услугу в зависимости от способа оплаты — наличными или банковской картой. Это означает, что стоимость должна быть единой, независимо от того, платите вы купюрами или прикладываете пластик к терминалу», — пояснил специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Сургутского района.

В таких ситуация потребителям советуют ссылаться на закон и требовать оплаты по изначально оговоренной цене. Если продавец настаивает на наценке, можно обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в суд — такие споры чаще всего решаются в пользу покупателя.

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