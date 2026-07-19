Эксперты объяснили, законна ли наценка при оплате картой

«Согласно пункту 4 статьи 16.1 Закона “О защите прав потребителей” продавцу или исполнителю услуг строго запрещено устанавливать разные цены на один и тот же товар или услугу в зависимости от способа оплаты — наличными или банковской картой. Это означает, что стоимость должна быть единой, независимо от того, платите вы купюрами или прикладываете пластик к терминалу», — пояснил специалист отдела потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Сургутского района.