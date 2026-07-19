Фотофакт: дикие лошади в Воложинском районе оккупировали остановку автобуса

Планируют ли они таким образом куда-то поехать, прячутся от жары или просто ждут, чтобы их угостили вкусняшкой — неизвестно. Однако мигрирующий табун фиксируется в этом месте уже не первый день.
В Воложинском районе (в основном в Налибокской пуще) обитает популяция диких тарпановидных лошадей, завезенных из Нидерландов. Они живут на воле без помощи человека.
Для селекционеров было важно поселить их в дикой природе, чтобы они жили без помощи человека, и у них это получается. С момента завоза 150 особей популяция значительно выросла.
Летом табуны часто выходят к людям: их замечали на пляжах, городских клумбах и прячущимися от жары на автобусных остановках около трассы М6.
Однако любителям животных важно помнить, что это дикие лошади, поэтому следует соблюдать правила безопасности.