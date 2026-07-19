Нижегородские ученые разработали новый способ диагностики станков

Ученые Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) им. Р. Е. Алексеева запатентовали новый способ диагностики станочного оборудования с использованием ИИ и цифрового двойника. Исследования велись при поддержке нацпроекта «Средства производства и автоматизации», сообщили в НГТУ.
Разработчики создали систему, которая снизит потери от внеплановых ремонтов и минимизирует риски простоев в машиностроении и металлообработке. Наиболее заметный эффект ожидается там, где высока стоимость простоя и оборудование работает интенсивно.
Как уточнили в вузе, в основе запатентованного способа лежит адаптивный цифровой двойник оборудования — цифровая модель, которая синхронизируется с данными реального станка в процессе работы. Технология одновременно отслеживает несколько групп параметров, самостоятельно дообучается в процессе работы и прогнозирует остаточный ресурс каждого узла.
«Практическая ценность подхода заключается в том, что состояние оборудования оценивается не по одному признаку, например только по вибрации или температуре, а по совокупности виброакустических, тахометрических, электрических и других параметров. Это позволяет учитывать, что изменение одного показателя может быть связано не только с развитием дефекта, но и с изменением нагрузки, режима обработки или условий эксплуатации», — отметили ученые.
Добавим, что сейчас продолжается адаптация аппаратной части, софта и алгоритмов под требования конкретных производственных объектов.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.