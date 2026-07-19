Нижегородские ученые разработали новый способ диагностики станков

«Практическая ценность подхода заключается в том, что состояние оборудования оценивается не по одному признаку, например только по вибрации или температуре, а по совокупности виброакустических, тахометрических, электрических и других параметров. Это позволяет учитывать, что изменение одного показателя может быть связано не только с развитием дефекта, но и с изменением нагрузки, режима обработки или условий эксплуатации», — отметили ученые.