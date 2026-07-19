С начала лета на ДВЖД отремонтировали 128 километров путей

Кроме того, специалисты привели в порядок 66 стрелочных переводов. Работы ведутся на многих ключевых перегонах Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей. Так, уже модернизированы участки Николаевка — Приамурская и Камнега — Путевой пост 2 882 километр. Сейчас ремонтные бригады трудятся сразу на десятке перегонов — от Известковой до Спасска-Дальнего. В общей сложности железнодорожники используют около 40 единиц техники, среди которых щебнеочистители, выправочные комплексы и специальные машины для стрелок. Добавим, что всего в этом году на Дальневосточной железной дороге планируется отремонтировать 351 километр путей и заменить 139 стрелочных переводов.