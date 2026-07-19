Четыре здания в Нижнем Новгороде и Арзамасе выставили на торги единым лотом

Здание на Большой Покровской в Нижнем Новгороде было построено в стиле классицизма, окна украшены древнерусской лепниной. Дом принадлежал Рафаилу Бауса — соратнику Августина Бетанкура по строительству Нижегородской ярмарки. После его смерти дом перешел титулярной советнице Марье Катанской. В советское время там размещались квартиры для рабочих. На цоколе в разные годы располагались торговые площади.