Россиянам рассказали, как продать собранные в лесу грибы

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россияне могут свободно собирать для личных нужд грибы в лесу, при этом продать их можно в специальные сборные пункты, на сезонных ярмарках или на социальных рядах на рынках, рассказал РИА Новости главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.
«Россияне имеют право свободно находиться в лесах и собирать для личных нужд грибы, ягоды, березовый сок и прочие лесные ресурсы», — сказал он, добавив, что перед походом в лес необходимо уточнить актуальные правила на сбор грибов в регионе.
Однако продать их можно только в нескольких местах, предупреждает юрист. «Легально реализовать собранное можно несколькими способами, самый удобный — сдать урожай предпринимателям, организовавшим сборные пункты», — сказал Поздняков.
Помимо этого можно участвовать в сезонных ярмарках, предварительно ознакомившись с требованиями организаторов, или использовать «социальные места» на рынках, предназначенные для дачников и грибников.
При этом, отметил Поздняков, предпринимательская деятельность в этой сфере строго регламентирована: при сборе грибов в промышленных масштабах необходимо соблюдать правила конкретного лесного участка и не допускается истощать запасы лесных ресурсов.