Россиянам рассказали, как продать собранные в лесу грибы

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Россияне могут свободно собирать для личных нужд грибы в лесу, при этом продать их можно в специальные сборные пункты, на сезонных ярмарках или на социальных рядах на рынках, рассказал РИА Новости главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков.