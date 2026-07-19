В США задержали скандальных блогеров братьев Тейт, обвиняемых в торговле людьми

Однако в феврале 2025 года румынская прокуратура сняла с братьев запрет на выезд из страны, после чего они улетели в США на частном джете. В Румынии Тейты должны были находиться под домашним арестом, однако в ситуацию вмешался спецпосланник американского президента Ричард Гренелл, и им удалось покинуть страну. СМИ отмечали, что Тейты активно поддерживали Трампа во время избирательной кампании, поэтому администрация США оказала давление на Румынию для освобождения братьев.