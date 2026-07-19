Белорусский врач назвал опасность ледяной воды в жару

Специалисты обращают внимание, что в жару не следует пить алкоголь, крепкие напитки, пиво и коктейли, которые заставляя организм терять жидкость. Кстати, кофе также не лучший вариант, потому что обладает выраженным мочегонным эффектом. В этом же списке пакетированные соки и газированные напитки — в них много сахара.