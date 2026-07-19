Белорусский врач назвал опасность ледяной воды в жару

Белорусский врач Дмитрий Шевцов рассказал в эфире телеканала ОНТ, как утолить жажду в жаркую погоду и в чем опасность ледяной воды.
Он отметил, что в жаркую погоду многие хотят выпить ледяной войны. Но следует быть осторожными.
— Не все знают, что такой «спасательный» глоток может сыграть злую шутку с организмом, — сказал врач.
Он отметил, что употребление ледяной воды в жаркую погоду может нанести вред:
— Резкий контраст между температурой тела и очень холодной водой вызывает спазм сосудов и мышц желудочно-кишечного тракта. Это снижает скорость пищеварения, ухудшает отток желчи и ферментов поджелудочной железы.
Специалисты обращают внимание, что в жару не следует пить алкоголь, крепкие напитки, пиво и коктейли, которые заставляя организм терять жидкость. Кстати, кофе также не лучший вариант, потому что обладает выраженным мочегонным эффектом. В этом же списке пакетированные соки и газированные напитки — в них много сахара.
В жаркую погоду советуют пить охлажденный некрепкий зеленый чай, а еще можно приготовить домашний лимонад — выжать лимон или лайм в воду и добавить веточку мяты.