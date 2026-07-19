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Белорусский врач назвал опасность ледяной воды в жару

Врач сказал, к чему может привести употребление ледяной воды и кофе в жаркую погоду.

Источник: Комсомольская правда

Белорусский врач Дмитрий Шевцов рассказал в эфире телеканала ОНТ, как утолить жажду в жаркую погоду и в чем опасность ледяной воды.

Он отметил, что в жаркую погоду многие хотят выпить ледяной войны. Но следует быть осторожными.

— Не все знают, что такой «спасательный» глоток может сыграть злую шутку с организмом, — сказал врач.

Он отметил, что употребление ледяной воды в жаркую погоду может нанести вред:

— Резкий контраст между температурой тела и очень холодной водой вызывает спазм сосудов и мышц желудочно-кишечного тракта. Это снижает скорость пищеварения, ухудшает отток желчи и ферментов поджелудочной железы.

Специалисты обращают внимание, что в жару не следует пить алкоголь, крепкие напитки, пиво и коктейли, которые заставляя организм терять жидкость. Кстати, кофе также не лучший вариант, потому что обладает выраженным мочегонным эффектом. В этом же списке пакетированные соки и газированные напитки — в них много сахара.

В жаркую погоду советуют пить охлажденный некрепкий зеленый чай, а еще можно приготовить домашний лимонад — выжать лимон или лайм в воду и добавить веточку мяты.