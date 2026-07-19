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В Ростовской области объявили штормовое предупреждение

В Ростове и 12 районах области объявили пятый класс пожарной опасности.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 19 июля, спасатели объявили штормовое предупреждение на территории Ростовской области. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МЧС.

— До конца текущих суток и в течение понедельника, 20 июля, в регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса, — уточнили представители ведомства со ссылкой на данные синоптиков.

Угроза быстрого распространения огня нависла над пятью городами: Ростовом, Батайском, Новочеркасском, Донецком и Каменском-Шахтинским. Аналогичная обстановка прогнозируется на территории 12 районов: Аксайского, Боковского, Егорлыкского, Зерноградского, Каменского, Кагальницкого, Милютинского, Обливского, Морозовского, Тацинского, Мясниковского и Советского.

На фоне опасной погоды сотрудники МЧС настоятельно просят граждан отказаться от разведения костров и выжигания камыша. При обнаружении возгорания местным жителям рекомендуют звонить по номерам 101 или 112.

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