РФ может начать отказывать в гражданстве мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью

«На следующей неделе продолжим рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Одним из них предлагается исключить возможность получения гражданства Российской Федерации или права на проживание в нашей стране мигрантами, имеющими непогашенную или неснятую судимость за совершение любого преступления на территории России или за ее пределами», — написал Володин в канале на платформе «Макс».
Он уточнил, что, согласно инициативе, иностранцев с судимостью также могут лишить вида на жительство или разрешения на временное проживание, однако это не коснется иностранных граждан, признанных беженцами либо получивших политическое или временное убежище в России.
Председатель Госдумы напомнил, что с 2024 года принято 30 федеральных законов в части наведения порядка в сфере миграции.
«Создано правовое поле, благодаря которому МВД только в июне 2026 года удалось пресечь свыше 60 тысяч правонарушений в этой области; возбудить 2 тысячи уголовных дел; выдворить и депортировать за пределы Российской Федерации 14,6 тысячи мигрантов; вынести решения об ограничении въезда в нашу страну в отношении 29,3 тысячи иностранных граждан; выявить и привлечь к административной ответственности 10,4 тысячи недобросовестных работодателей за незаконное вовлечение в трудовую деятельность мигрантов», — добавил он.
Володин заключил, что в Россию должны приезжать те, кто знает русский язык, соблюдает законы РФ, уважает ее культуру и веру.