Росгвардейцы уничтожили найденный под Красноярском артиллерийский снаряд

В деревне Старцево бойцы ОМОН «Ратибор» регионального управления Росгвардии обезвредили взрывоопасный предмет, найденный в ходе земляных работ на территории садового общества Емельяновского муниципального округа. Информацию об опасной находке передали в дежурную часть МВД по Красноярскому краю. К месту инцидента оперативно прибыла саперная группа Росгвардии. После обследования эксперты инженерно-технической службы определили, что обнаруженный объект является 150-миллиметровым артиллерийским боеприпасом с признаками сильного разрушения ржавчиной. Взрывотехники Росгвардии с соблюдением всех необходимых предосторожностей вывезли снаряд и уничтожили его.