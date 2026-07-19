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Росгвардейцы уничтожили найденный под Красноярском артиллерийский снаряд

В деревне Старцево бойцы ОМОН «Ратибор» регионального управления Росгвардии обезвредили взрывоопасный предмет, найденный в ходе земляных работ на территории садового.

В деревне Старцево бойцы ОМОН «Ратибор» регионального управления Росгвардии обезвредили взрывоопасный предмет, найденный в ходе земляных работ на территории садового общества Емельяновского муниципального округа. Информацию об опасной находке передали в дежурную часть МВД по Красноярскому краю. К месту инцидента оперативно прибыла саперная группа Росгвардии. После обследования эксперты инженерно-технической службы определили, что обнаруженный объект является 150-миллиметровым артиллерийским боеприпасом с признаками сильного разрушения ржавчиной. Взрывотехники Росгвардии с соблюдением всех необходимых предосторожностей вывезли снаряд и уничтожили его.