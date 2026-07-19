Главное об атаках ВСУ на регионы ЦФО за сутки

В поселке Малиновка госпитализировали мужчину с осколочным ранением височной области, состояние тяжелое. После удара БПЛА по грузовику в селе Салтыково госпитализирован мужчина со множественными осколочными ранениями ног. Утром были ранены еще три человека. В селе Солохи при атаке FPV-дрона на автомобиль мирная жительница получила множественные осколочные ранения ног, она госпитализирована. В поселке Майский при взрыве беспилотника на территории коммерческого объекта мужчина получил осколочные ранения ноги, грудной клетки, руки и лица. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В селе Беломестное при ударе дрона на коммерческий объект мужчина получил акубаротравму, от предложенной транспортировки в стационар он отказался.