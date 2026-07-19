Кировский перинатальный центр получил 345 единиц оборудования для помощи новорожденным при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в управлении массовых коммуникаций Кировской области.
Новая техника будет установлена в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей. Там специалисты центра выхаживают малышей, родившихся с очень низкой или экстремально низкой массой тела.
«Такие новорожденные требуют особого ухода и непрерывного контроля за жизненными показателями. В отделении работают квалифицированные специалисты, владеющие современными методиками неонатальной помощи. Имеется все необходимое оборудование. Поставленная по национальному проекту “Семья” медицинская техника позволит еще более эффективно контролировать состояние малышей и поддерживать их в самый уязвимый период», — подчеркнула начальник отдела по развитию медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения региона Марина Ершкова.
Например, в учреждение поступили специальные инкубаторы, которые позволяют моделировать внутриутробную среду: в них стабильно поддерживаются требуемые температура и влажность. Также в списке устройства для обогрева новорожденного и диагностическая техника, включая аппараты УЗИ.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.