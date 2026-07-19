Ряд станций минского метро изменит работу из-за ЧМ по футболу

«В связи с проведением трансляции матчей Чемпионата Мира по футболу 2026, в целях обеспечения перевозок пассажиров после окончания трансляции, станции метро “Площадь Ленина”, “Октябрьская” и “Первомайская” будут открыты для приема пассажиров 20.07 до 1:00», — сообщила пресс-служба «подземки».
В Минске многие любители футбола приходят смотреть финальные вечерние матчи в спорт-бары, тематические кафе. Трансляция финала Чемпионата мира по футболу закончится за полночь.
Минское метро в обычные дни ежедневно работает до 00:40, а последние поезда отправляются с конечных станций около 00:42 — 00:45.
Однако для удобства фанатов этого вида спорта станции «Площадь Ленина», «Октябрьская» и «Первомайская» 20 июля закроются на 20 минут позже обычного — в 01:00.