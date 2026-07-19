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Ряд станций минского метро изменит работу из-за ЧМ по футболу

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Столичный метрополитен изменил вечернее расписание работы некоторых станций в центре столицы в связи с проведением трансляций матчей финала Чемпионата мира по футболу, сообщается в Telegram-канал метрополитена.

Источник: Sputnik.by

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике. Финал состоится 19 июля — за победу поспорят сборные Испании и Аргентины.

«В связи с проведением трансляции матчей Чемпионата Мира по футболу 2026, в целях обеспечения перевозок пассажиров после окончания трансляции, станции метро “Площадь Ленина”, “Октябрьская” и “Первомайская” будут открыты для приема пассажиров 20.07 до 1:00», — сообщила пресс-служба «подземки».

В Минске многие любители футбола приходят смотреть финальные вечерние матчи в спорт-бары, тематические кафе. Трансляция финала Чемпионата мира по футболу закончится за полночь.

Минское метро в обычные дни ежедневно работает до 00:40, а последние поезда отправляются с конечных станций около 00:42 — 00:45.

Однако для удобства фанатов этого вида спорта станции «Площадь Ленина», «Октябрьская» и «Первомайская» 20 июля закроются на 20 минут позже обычного — в 01:00.

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