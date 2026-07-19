В Ростове-на-Дону задержали двух человек после стрельбы в центре города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл — РИА Новости. Полицейские задержали двух человек после стрельбы в центре Ростова-на-Дону, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
Как ранее сообщили в ведомстве, инцидент произошел у одного из увеселительных заведений в центре Ростова-на-Дону. По предварительным данным, произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил травматическое оружие. В результате пострадали два человека.
«В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали двух мужчин 1994 года рождения, применивших травматическое оружие», — говорится в сообщении.
Уточняется, что конфликт между мужчинами перерос в драку с применением травматического оружия. Затем один из них скрылся с места происшествия на автомобиле, но его задержали.
Оба участника конфликта — жители Ростовской области. На месте полицейские изъяли травматический пистолет.