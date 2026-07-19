Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону задержали двух человек после стрельбы в центре города

Полицейские задержали двух человек после стрельбы в Ростове-на-Дону.

Источник: РИА Новости

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл — РИА Новости. Полицейские задержали двух человек после стрельбы в центре Ростова-на-Дону, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.

Как ранее сообщили в ведомстве, инцидент произошел у одного из увеселительных заведений в центре Ростова-на-Дону. По предварительным данным, произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил травматическое оружие. В результате пострадали два человека.

«В Ростове-на-Дону сотрудники полиции задержали двух мужчин 1994 года рождения, применивших травматическое оружие», — говорится в сообщении.

Уточняется, что конфликт между мужчинами перерос в драку с применением травматического оружия. Затем один из них скрылся с места происшествия на автомобиле, но его задержали.

Оба участника конфликта — жители Ростовской области. На месте полицейские изъяли травматический пистолет.