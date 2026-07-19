В аэропорту Хабаровска прошёл первый чемпионат по авиафотографии — споттингу

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Хабаровска, участие в мероприятии приняли 20 фотографов из Архангельска, Уфы, Владивостока, Уссурийска и Хабаровска. Участники пробовали силы в разных «фотодисциплинах»: фиксация касаний самолётов, самых удачных отрывов от полосы, обслуживания воздушных судов на перроне, работы сотрудников аэропорта и других. Каждый фотограф получил личную учётную карточку споттера, в которой фиксировались результаты по направлениям. По итогам фотоотчётов каждому будет присвоен свой уровень — бронзовый, серебряный или золотой значок споттера аэропорта Хабаровск. Съёмка стартовала на рассвете. Среди воздушных судов, которые удалось запечатлеть, — от Ан-24 и DHC-8 до лайнеров Boeing 777 и Boeing 747, а также российские Ил-96−400М и Ил-96−300, проходящие лётные испытания в Хабаровске. По итогам чемпионата будет организована фотовыставка (12+), которая откроется в терминале внутренних авиалиний ко Дню воздушного флота.