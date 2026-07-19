В Республике Алтай отремонтируют дорогу Кызыл Озек — Бирюля

Участок трассы Кызыл Озек — Бирюля отремонтируют в Майминском районе Республики Алтай. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Специалисты обновят отрезок от примыкания к федеральной трассе Р‑256 «Чуйский тракт» до поселка Филиал. Там уложат асфальтовое покрытие проезжей части и обустроят тротуары. Также им предстоит нанести разметку, оборудовать автобусные павильоны, смонтировать дорожные знаки и систему уличного освещения.
Обновление этой трассы позволит улучшить транспортную доступность населенных пунктов Майминского района. Там будет создана надежная и безопасная дорожная инфраструктура.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.